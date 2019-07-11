Стартап в хорошие руки

Спрос на покупку готового бизнеса в Ижевске повысился на 25%. Данные по итогам второго квартала 2019 года в сравнении с цифрами того же периода прошлого года опубликовал сервис «Авито». Наиболее популярными для продажи стали компании из сфер торговли, услуг и общепита. Эксперты считают, что рост спроса может носить «спекулятивный характер», при этом сокращение средней цены готового бизнеса на 6% не является показательным.

Ижевск занял третье место среди городов России по росту спроса на готовый бизнес. По данным сервиса «Авито», интерес к такой информации повысился на 25% в сравнении с прошлым годом. Особым спросом к готовому бизнесу в регионе пользуется сфера торговли (32%), услуг (24%) и общепита (18%). При этом средняя цена на готовый бизнес сократилась на 6% и составила 1,77 млн руб. Самыми дорогими для покупки стали предприятия сельского хозяйства, — 7,96 млн руб. Средняя цена производственного предприятия 5,9 млн руб., бизнеса в сфере развлечений — 1,3 млн руб, услуг — 1,1 млн руб., общественного питания — 0,9 млн руб., строительства — 0,7 млн руб. Наиболее доступным делом оказался интернет-магазин — 47 тыс. руб.

По мнению аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александра Осина, спрос на готовый бизнес выглядит избыточно высоким, с учетом застоя в экономике. «Такой всплеск в Ижевске может нести спекулятивный характер. Четырехлетний рост фондового рынка — на основании сравнительного анализа — привел сначала к переоценке с повышением расчетной стоимости низколиквидных компаний. Теперь интерес переместился в сектор еще более рискованных вложений — стартапов»,— считает аналитик.

По его мнению, рынок в столице Удмуртии не способен к быстрой продаже любого рода активов, более того, подвержен резким перепадам. «Шестипроцентное сокращение не является показателем реальных движений в экономике Ижевска для краткосрочного периода»,— говорит господин Осин.

Руководитель бизнес-клуба «Axis» Дарья Носач считает, что сейчас идет спрос скорее на франшизы, чем на уже работающие компании. «Бизнес сейчас популяризируется, много образовательных мероприятий и все начинают пробовать, кто приобретает готовый или франшизу. Бизнес — модная тенденция»,— отмечает она.

Продажа готового бизнеса часто обусловлена высокой конкуренцией, которую усиливают приход в регион новых мощных игроков. В ценовом сегменте до 300 тыс. руб. приоритет отдается стартапам. «Такой бизнес приобретают люди, которые хотят получить доход, и их не особо интересует организация нового дела»,— добавляет Дарья Носач.

Причиной продажи готового бизнеса чаще всего становится сокращение получения от него прибыли. Дарья Носач отмечает, что для бизнеса, имеющего хорошую прибыль, иногда проще найти подходящих менеджеров, чем продать. «Хороший управляющий поможет дальше функционировать бизнесу, а предприниматель сконцентрируется на открытии нового направления. Успешный бизнес могут продать в случае, если он на пике, и дальше следует спад, чтобы забрать максимальную прибыль»,— отмечает госпожа Носач.

Управляющий сетью пекарен в Ижевске Артем Данилов рассказывает, что продажа части точек дает возможность получить капитал на развитие без привлечения кредитов. «Мы продаем успешные активы, приносящие нам операционную прибыль, чтобы вложить деньги на развитие и доработку других точек. На данный момент у сети пять объектов, и продажа готового бизнеса — некая модель зарабатывания денег»,— пояснил управляющий сети.

Юлия Вахрушева