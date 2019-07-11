В Татарстане бывшего проректора осудили за продажу дипломов к 3,5 года лишения свободы

Приволжский райсуд Казани осудил бывшего проректора по учебно-методической части Татарского института переподготовки кадров агробизнеса Элеонору Хафизову за продажу дипломов к 3,5 года колонии общего режима. Как сообщает прокуратура, подсудимая была признана виновной по ст. 290 УК РФ («получение взятки в значительном размере»), ч. 1 ст. 292 УК РФ («служебный подлог»), ч. 2 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину») и ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения»).

По материалам суда, с мая по ноябрь 2017 года госпожа Хафизова на рабочем месте получила от мужчины взятку 60 тыс. руб. за выдачу диплома о профессиональной переподготовке без обучения и экзаменов. При этом проректор внесла в служебные документы заведомо ложные сведения о получении мужчиной образования в институте.

В этот же период к Элеоноре Хафизовой обратились девушки, которым она также пообещала выдать дипломы о переподготовке без обучения, но не сделала этого, выяснило следствие. Полученные от девушек 30 тыс. руб. подсудимая присвоила и потратила на личные нужды.

Также проректор на 150 тыс. руб. обманула другую пострадавшую, которой обещала помочь в получении диплома другого вуза, но не сделала этого.

В суде подсудимая вину признала и полностью возместила причиненный ущерб пострадавшим.

“Ъ-Казань”