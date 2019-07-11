Телевизоры для районной больницы от Банка «Кубань Кредит»

Банк «Кубань Кредит» подарил Абинской центральной районной больнице две телевизионных панели.



Директор Абинской региональной дирекции КБ «Кубань Кредит» ООО Ольга Исханиди передала главному врачу Абинской ЦРБ Павлу Исаеву два телевизора. Некоторое время назад лечебное учреждение обратилось в Банк с просьбой о приобретении бытовой техники для нужд поликлиники, и кредитная организация пошла навстречу.

Как отметила на церемонии передачи Ольга Исханиди, «Кубань Кредит» - социально ответственный Банк, и потому ставит своей задачей помощь объектам и заведениям социальной сферы, что делает его одним из основных благотворителей Краснодарского края. Среди подшефных Банка - Новолеушковская школа-интернат с профессиональным обучением для детей с отставанием в развитии, школа-интернат № 38 для слабовидящих детей Ростова-на-Дону, благотворительные общества «Надежда», «Благо», «Луч», «Дети-лучики», Всероссийский детский фонд и другие организации.

В свою очередь, Павел Исаев поблагодарил руководство «Кубань Кредит» за отзывчивость и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. По словам главного врача, новые телевизоры будут использованы для того, чтобы знакомить пациентов с расписанием приема медицинских специалистов и продвижением электронной очереди, а также для демонстрации видеороликов на тему здорового образа жизни.