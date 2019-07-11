Планы по освоению Добровольного месторождения урана в Зауралье одобрены на общественных слушаниях

Жители села Труд и Знание Курганской области одобрили на общественных слушаниях материалы обоснования лицензий на эксплуатацию и транспортировку ядерных материалов на Добровольном месторождении урана, разработкой которого занимается АО «Далур» (входит в контур управления уранового холдинга «АРМЗ» госкорпорации «Росатом»). Из собравшихся 119 участников проголосовали «за», 14 «против», сообщает пресс-служба компании.

На общественных слушаниях было представлено заключение специальной комиссии о состоянии скважин, пробуренных во время геологоразведочных работ в 1988-1989 годах на территории Добровольного месторождения. В результате исследования установлено, что «состояние устьев скважин не вызывает опасности, участки земли рекультивированы, показатели мощности гамма-излучения, измеренные на устьях вышеуказанных скважин, в пределах нормы». Естественный радиационный фон на территории исследований не превышает 0,10 мкЗв/ч.

Ранее жители Звериноголовского района одобрили предварительный вариант проекта оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при сооружении и эксплуатации опытно-промышленного участка скважинного подземного выщелачивания урана на Добровольном месторождении.