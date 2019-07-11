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Фото: Андрей Абрамов

Клубный топ-менеджмент остался под ограничениями

Суд продлил меру пресечения руководителям ХК «Торпедо.

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По версии следствия, руководители хоккейного клуба совершили присвоение денежных средств в особо крупном размере на сумму 13 млн рублей, получив их из кассы «Торпедо» и обратив в свою пользу. Суд продлил до 7 сентября ранее назначенные меры пресечения исполнительному директору «Торпедо» Сергею Малютину и директору департамента по финансовым и правовым отношениям Наталье Ереминой.

Напомним, Московский районных суд ранее избрал меру пресечения Малютину в виде запрета на совершение определенных действий на один месяц и 21 сутки, Еремину тот же суд отправил под домашний арест на один месяц и 20 суток.

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