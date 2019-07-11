Люксовые автомобили оказались вне зоны роскоши

Счетная палата выяснила, что несколько моделей Bugatti, Tesla и Mercedes-Benz не значатся в списке транспортных средств, которые облагаются налогом с повышающим коэффициентом — «налогом на роскошь». Эксперты провели аудит администрирования налогов за 2016-2017 годы.

В сообщении Счетной палаты говорится, что три автомобиля — Tesla Model S, Mercedes-Benz S 63 и Bugatti Veyron Grand Sport — не обнаружены в перечне роскошных машин, хотя их стоимость стартует с 8 млн руб. Этот список ежегодно составляет Минпромторг. Подробнее — в справке «Ъ FM»:

Отечественные автомобили под так называемый «налог на роскошь» не попадает. Повышенные коэффициенты сбора зависят от стоимости машины и года его выпуска. Владельцы автомобилей стоимостью от 3 до 5 млн руб. должны платить транспортный налог с коэффициентом 1,5. Машина ценой от 5 до 10 млн руб. и не старше пяти лет обойдется в двойную ставку. А тройной налог платят хозяева машин от 10 до 15 млн и возрастом 10-20 лет. Перечень марок авто и их разновидностей ежегодно утверждается Минпромторгом. Информация публикуется на официальном сайте ведомства, и это единственный ориентир для повышенного налогообложения. В этом году в список вошли 1193 модели. В предыдущей редакции список был короче на 153 позиции.

Счетная палата также заметила, что в первый год после выпуска машины налог не взимается. Это необходимо исправить, считает аудитор ведомства Сергей Штогрин. По его словам, нужно совершенствовать механизм исчисления налога с дорогостоящих автомобилей, сделать его более простым и логичным. С этим согласен и адвокат, партнер международного центра защиты прав Globallaw Владимир Канов: «Нужно, чтобы все предметы, которые превышают установленный законом порог, оплачивались с момента их приобретения. Учитывая общие реалии нашей жизни и инфляцию за последние годы, скорее всего, надо повышать и сам порог, чтобы это действительно был предмет роскоши, а не обычный автомобиль, потому что сейчас уже многие автомобили среднего класса могут попадать в этот перечень. Стоимость должна составлять примерно $100-150 тыс., то есть где-то 10 млн руб.».

Повышенный транспортный налог отчисляется в региональные бюджеты, но поступления от физических лиц сейчас слишком малы. В Счетной палате отметили, что необходимо сделать так, чтобы налог на роскошь платили «те, кому положено». Вероятно, речь идет о том, что реальные владельцы роскошных машин зачастую оформляют их на людей из льготных категорий — с инвалидов, ветеранов и многодетных родителей такой сбор не взимается.

Светлана Белова