Пуск второй очереди производства акриловых дисперсий в Дзержинске перенесли на 2020 год

ООО «Оргсинтез Пролаб» отложило запуск второй очереди инвестпроекта по строительству производства акриловых дисперсий в промзоне Дзержинска с 2019 года на четвертый квартал 2020 года. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, строительство второго этапа технологического кластера по производству упаковочных липких лент не начато. В настоящее время завершена первая очередь производства дисперсий, которые используются в качестве клеевой основы для упаковочной продукции.

Напомним, объем инвестиций в проект составит 3 млрд руб. Общая мощность предприятия после запуска двух этапов составит 50 тыс. т акриловых дисперсий в год. Ранее сообщалось, что предполагается реализация третьего этапа производства в 2021-2022 годах. Инвестор планировал перенести в регион собственное производство скотча мощностью четыре ролика в секунду или 500 тыс. кв. м в год.

Анастасия Еремина