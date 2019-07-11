Глава Советского района Ростова покинет пост

Олег Свистунов, который до недавнего времени занимал пост главы Советского района, написал заявление об уходе, сообщил депутат городской Думы Сергей Смирнов на своей странице Facebook.

«Уход Свистунова состоится уже "на днях". Кто заменит главу района на его посту, пока неизвестно»,— отметил господин Смирнов.

До того, как Олег Свистунов стал главой Советского района, он работал в Государственной налоговой инспекции по Ростову и в администрации Ворошиловского района донской столицы.

София Ткаченко