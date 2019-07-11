Увеличено время работы Ботанического сада в Самаре

Время свободного посещения самарского Ботанического сада скорректировано. Летом его можно будет посетить с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 (MSK+1). Об этом сообщает Самарский национальный исследовательский университет им. Королева.

«В июне сад был открыт для жителей и гостей города в тестовом режиме. До этого времени на протяжении почти двух лет вход на территорию научного-исследовательского подразделения был ограничен»,– говорится в сообщении.

Эта мера была связана с работами по благоустройству объекта, который не обновлялся с 1970-х годов. Осенью график работы Ботанического сада будет снова изменен.

Георгий Портнов