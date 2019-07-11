В Ставрополе 180 зданий очистят от рекламы

В этом году в Ставрополе со 180 зданий уберут рекламу, сообщает пресс-служба администрации города. С фасадов зданий, расположенных на Красной линии Ставрополя, снимают броскую и навязчивую рекламу, которая портит общий вид построек. Ее демонтаж на фасадах офисных зданий контролирует комитет городского хозяйства и представители администраций всех трех районов города. Рабочие уже привели в порядок 56 зданий. На восьми из них демонтировали более половины плакатов и вывесок, размещенных с нарушениями.

Дарья Голякова