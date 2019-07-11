Часовая марка Hublot поддержит аукцион Only Watch

Мануфактура Hublot создала уникальный экземпляр часов в цветах благотворительного аукциона Only Watch, который в этом году станет восьмым по счету. Бренд переосмыслил модель часов Classic Fusion Tourbillon Sapphire Orlinski специально для аукциона. 45-миллиметровый корпус из цельного сапфира, одного из самых сложных материалов для машинного производства, сохранил узнаваемые грани, характерные для произведений скульптора Ришара Орлински, а безель из белого золота, в свою очередь, повторяет фасетные грани корпуса. Через его полностью прозрачные стенки видно скелетонированную архитектуру механизма, идею прозрачности развивает также каучуковый ремешок в цветах аукциона Only Watch. В комплекте с часами идет сапфировая коробка, которую держит в руках знаменитый «Дикий Конг» Ришара Орлински. Их счастливому обладателю представится случай лично встретиться со скульптором в его арт-галерее в Париже.

Cкульптор Ришар Орлински

«Мы являемся партнерами мероприятия с 2005 года. И каждый год нам предоставляется возможность стать еще более креативными, чтобы поддержать борьбу с мышечной дистрофией, этим редким детским заболеванием. Сама концепция создания уникальной вещи похожа на создание арт-объекта, поэтому наше сотрудничество со скульптором Ришаром Орлински было естественно. Мы чрезвычайно рады и гордимся тем, что имеем возможность сделать вклад в эти исследования»,— говорит генеральный директор Hublot Рикардо Гвадалупе.

Перед аукционом часы отправятся в мировое турне — Монако, Дубай, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Токио, Сингапур, Гонконг, Тайбэй. Сам же аукцион 9 ноября 2019 года проведет в Женевском отеле Four Seasons Hotel de Bergues аукционный дом Christie`s под патронажем принца Альберта II. Все вырученные средства пойдут в фонд Монако по борьбе с детской мышечной дистрофией.