В Екатеринбурге начинаются «Царские дни»

С 12 по 21 июля в Екатеринбурге в рамках «Царских дней» пройдут мероприятия, посвященные гибели императорской семьи Романовых. Как сообщили в пресс-службе администрации города, главными событиями традиционно станут ночная божественная литургия на площадке перед Храмом-на-Крови (пройдет 16 июля), где была расстреляна царская семья, и крестный ход до урочище Ганина Яма (пройдет в ночь с 16 на 17 июля), где изначально большевики пытались уничтожить останки семьи Романовых. В мэрии Екатеринбурга добавили, что в ближайшее время в городе откроется ряд выставок. В одной из них — «От покаяния к воскресению России», которая пройдет с 12 по 19 июля в ДИВСе, примут участие представители крупнейших храмов и монастырей РПЦ из России, Украины, Греции, Палестины и других стран. На площадке представят крест-мощевик из мужского монастыря Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма.

Напомним, Николай II вместе с членами семьи и прислугой был расстрелян большевиками в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. На этом месте сегодня возведен Храм-на-Крови. Их останки закопали в районе деревни Коптяки под настилом старой дороги, официально часть из них была обнаружена в 1991 году. Одновременно с расстрелом семьи Николая II в Алапаевске были убиты другие представители Дома Романовых, среди которых — княгиня Елизавету Федоровну и нескольких князей.

В прошлом году в крестном ходе в ночь с 16 по 17 июля, который прошел в рамках «Царских дней», приняли участие около 100 тыс. человек. Помимо них, еще 20 тыс. паломников ожидали в монастыре Ганиной Ямы, где завершался маршрут. Протяженность крестного хода составляет 21 км.

Дарья Соколова