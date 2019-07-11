За два мандата в Курултай Башкирии конкурируют 10 кандидатов

В дополнительных выборах в парламент Башкирии Курултай, которые пройдут 8 сентября в Солнечном округе №9 Нефтекамска и Комсомольском округе №16 Уфы, примут участие 10 кандидатов, следует из данных Центризбиркома республики. В каждом из округов зарегистрировано по пять кандидатов. Трем кандидатам-самовыдвиженцам (ИП Владимиру Белоглазову, Алексею Грушину и генеральному директору ООО «Новая эра» Вадиму Лукьянцеву) было отказано в регистрации. Еще один претендент — Ренальд Ахмедьянов от КПРФ утратил статус выдвинутого кандидата, следует из данных комиссии.

В Комсомольском округе Уфы до участия в выборах допущены генеральный директор ООО «Строй-трест БНПС» Элвир Шамсиев (КПРФ), глава башкирского отделения «Единой России» Рустем Ахмадинуров, ИП Артур Галеев (ЛДПР), домохозяин Тимур Ракипов («Патриоты России») и юрисконсульт ООО «Сапфир» Рустам Галимов («Справедливая Россия»).

В Солнечном округе Нефтекамска за мандат будут бороться владелец торговой сети «АиФ» Фарит Гиндуллин («Единая Россия»), помощник депутата Госдумы Ивана Сухарева Вероника Ананьева (ЛДПР), глава башкирского отделения «Патриотов России» Загир Хакимов, сотрудница ООО «Айти школа Орбита» Айгуль Рахматуллина («Зеленые») и генеральный директор ООО «Универсалремстрой» Марат Камалтдинов («Справедливая Россия»).

Мандаты освободились после того, как их досрочно сдали бывший директор МУП ИСК Аскар Файзуллин (уволился из МУП) и Николай Самойленко (возглавил администрацию Иглинского района).

Ирина Самойлова