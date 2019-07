Новая волна британского джаза

Последние годы Британия переживает бурный расцвет нового джаза. Во всевозможных комбинациях он сегодня звучит не только в андеграундных клубах, но и на крупных концертных площадках, успев стать полноправной частью международного фестивального движения. Издание The Wire отмечает, что новое поколение джазменов сделало это музыкальное направление доступнее и интереснее одновременно. «Коммерсантъ Стиль» рассказывает о важных исполнителях из мира нового джаза, музыку которых можно услышать в течение Года музыки Великобритании и России.

Труба и флюгельгорн — редкие артефакты в мире женской музыки, но Яз Ахмед в полной мере раскрыла их женственную сущность. Она соединяет трубу с поломанными глитч-эффектами и растворяет ее в аккомпанементах музыкантов, с которыми коллаборирует. На ее счету — работа с отцом даба Ли Скретч Перри, а также рок-иконами Radiohead и группой These New Puritans. Внимание целой плеяды топ-музыкантов Ахмед привлекла фирменной фьюжн-смесью из джаза и восточной мелодики, которую переняла у ливанского экспериментатора Рабиха Абу-Халиля (Rabih Abou-Khalil). После прослушивания его музыки Ахмед поняла, как соединить две культуры, запечатленные в ее генетической памяти,— девушка родилась в семье британской балерины и бахрейнского инженера.

The Comet Is Coming

Лидера группы Шабаку Хатчингса нередко называют лицом современного британского джаза. Но этот титул стоит воспринимать скорее условно — темнокожий саксофонист с барбадосскими корнями, Хатчингс смотрит на жанр гораздо шире, не упираясь в его изначальный контекст. Многие меломаны узнали о Шабаке благодаря проекту Melt Yourself Down — британской супергруппе, в состав которой также вошли мэтры импровизационной музыки — барабанщик Том Скиннер, саксофонист Пит Уэрем и электронный продюсер Джон Лифкаттер. Вместе с Melt Yourself Down Шабака успел записать всего лишь один альбом — но зато какой! Витиеватый фьюжн, бесшабашный панк, колоритная карибская музыка, африканский вокал и едкая электроника сверху всего — вряд ли такое сочетание встречалось до появления Melt Yourself Down. Однако в оригинальном составе группа просуществовала недолго. Покинув группу, Шабака успел основать несколько других проектов — каждый со своим собственным лицом. И если именной Shabaka & The Ancestors скорее отсылал к корням, вызывая безусловные аллюзии с тем же Sun Ra, то в двух других Шабака продолжил свои эксперименты. Дух панка незаметно перекочевал в группу Sons of Kemet: экспрессия двух ударных установок, саксофона и тубы была помножена тут на протестную лирику — с отрицанием королевы и неприятием консервативных СМИ.

А совсем скоро Шабака приедет в Москву с еще одним проектом — трио The Comet Is Coming, которое он основал вместе с клавишником Дэном Ливерсом и барабанщиком Максвеллом Халлетом. Вместо протестного гиперреализма Sons of Kemet в эстетике трио преобладает футуризм и космогония, при этом их саунд, претендующий на стадионные масштабы, часто характеризуют как «джаз-рейв». Переливающийся всеми цветами радуги, синтезатор тут вторит саксофону — во время живых выступлений, если на секунду отвлечься, можно и вовсе перепутать их друг с другом. При минималистичном наборе средств музыка The Comet Is Coming звучит максимально цельно и крепко, создавая иллюзию рейва в космическом пространстве.

Трио The Comet Is Coming выступит 7 сентября во дворе «Стрелки» в рамках серии вечеринок Selector Live