В суд передано дело о мошенничестве в сочинском ЖК «Курортный»

Следственным комитетом завершено расследование в отношении группы лиц, которые реализовывали квартиры в ЖК «Курортный» в Сочи и нанесли ущерб на сумму в 122 млн руб., сообщает пресс-служба СКР. Возглавлял группу нынешний гендиректора ЗАО «Пансионат “Утро”» Юрий Оганян. В нее также входят его заместители Сетрак Матулян и Мария Ельчищева, гендиректор ООО «ЖК “Цветочный” Инга Беляева, его учредитель Светлана Бобкина, а также Вартан Татулян, Андроник Нагабедян и Самвел Авджян. Их обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере).

По данным следствия, с июня 2013 по январь 2017 года Юрий Оганян занимал должность генерального директора ООО «ЖК «Курортный». В это временя члены организованной преступной группы, заключали с людьми предварительные договоры купли-продажи объектов недвижимости в Сочи, однако выполнять взятые на себя обязательства не собирались, а полученные деньги тратили по своему усмотрению. Всего от действий обвиняемых пострадали 56 человек.

Чтобы возместить ущерб пострадавшим, следователи наложили арест на 20 объектов недвижимости, автомобили, денежные средства, доли в уставных капиталах юрлиц и иное имущество обвиняемых. Дело передано в суд.

Андрей Ульченко