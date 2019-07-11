По делу бывшего замполпреда по СЗФО и калининградского журналиста подана апелляция

Московский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционные жалобы на приговор в отношении главного редактора калининградского оппозиционного издания «Новые колеса» Игоря Рудникова и бывшего заместителя полпреда президента по СЗФО миллиардера Александра Дацышина. Они были осуждены за самоуправство и приговорены к обязательным работам по делу о вымогательстве $50 тыс. у главы следственного управления СК РФ по Калининградской области генерала Виктора Леденева.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, адвокаты Дацышина просят Санкт-Петербургский горсуд приговор отменить, а самого его полностью оправдать.

Кроме того, жалобу подал потерпевший, который просит апелляционную коллегию приговор изменить, переквалифицировав действия осужденных на ст.163 УК РФ (вымогательство), как ранее значилось в судебных документах.