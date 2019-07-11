В Свердловской области из-за сильного ветра и гроз объявлено штормовое предупреждение

На среднем Урале из-за гроз и ветра до 20 м/с объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, неблагоприятные погодные условия ожидаются в пятницу, 12 июля. Об этом уже предупредили органы местного самоуправления, добавили там. Единым дежурно-диспетчерским службам спасатели рекомендуют оповестить детские оздоровительные лагеря и туристические группы, находящиеся на маршрутах в муниципальных образованиях.

При усилении ветра стоит ограничить выход на улицу и не оставлять без присмотра детей, советуют в МЧС, а во время грозы не пользоваться мобильными телефонами и бытовыми электроприборами. «Туристам следует перенести выход на туристические маршруты до нормализации погодных условий, а если предупреждение о непогоде застало на маршруте,— направиться в ближайший населенный пункт и найти укрытие»,— добавили в ГУ МЧС.