Госдума приняла закон о штрафах за ограничение выбора зарплатного банка

Госдума приняла закон об административной ответственности для работодателей, которые ограничивают сотрудников в выборе банка, начисляющего зарплату. Должностным лицам грозит штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., предпринимателям без юрлица — от 1 тыс. до 5 тыс. руб., юридическим лицам — от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Нижняя палата также приняла поправки к ТК РФ, которые обязывают работодателя изменить «зарплатный» банк по желанию работника. Сотрудник должен предупредить бухгалтерию за 15 рабочих дней до выплаты зарплаты.

«В действующем законодательстве уже зафиксировано право смены банка, на карточку которого должна перечисляться зарплата. Однако эта норма часто игнорируется работодателем»,— отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Насколько эта проблема волнует работников — в материале “Ъ” «Банки отдали на усмотрение работодателей».