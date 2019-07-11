Движение на дублере Московского шоссе в Самаре ограничат

Движение транспорта по дублеру Московского шоссе в Самаре закроется в воскресенье. Речь идет об участке от Волжского шоссе до ул. Дальняя. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Движение на участке будет закрыто с 15:00 до 21:30 (MSK+1) из-за футбольного матча на стадионе «Самара Арена». Кроме того, с 6:00 до 24:00 в этом районе будет запрещена остановка транспорта. Ограничения не коснутся машин «скорой помощи» и спасательных служб, а также пожарной охраны и правоохранительных органов.

Георгий Портнов