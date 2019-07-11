11 июля, четверг
Войти в профиль
Самара. Волга

Коротко

Новости

все новости

Мероприятия

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Движение на дублере Московского шоссе в Самаре ограничат

Движение транспорта по дублеру Московского шоссе в Самаре закроется в воскресенье. Речь идет об участке от Волжского шоссе до ул. Дальняя. Об этом сообщает правительство Самарской области.

Движение на участке будет закрыто с 15:00 до 21:30 (MSK+1) из-за футбольного матча на стадионе «Самара Арена». Кроме того, с 6:00 до 24:00 в этом районе будет запрещена остановка транспорта. Ограничения не коснутся машин «скорой помощи» и спасательных служб, а также пожарной охраны и правоохранительных органов.

Георгий Портнов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

Новости компаний

Партнерские проекты

Профиль пользователя