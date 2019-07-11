В Татарстане будут праздновать День садовода

Госсовет Татарстана своим постановлением установил в республике День садовода. Он будет отмечаться ежегодно в первую субботу сентября.

Как пояснил депутат Валерий Власов, цель нового праздника — «дополнительно популяризировать ведение садоводства и огородничества в республике», а также «способствовать формированию позитивного образа садовода как активного, трудолюбивого человека, ведущего здоровый образ жизни». Он уверен, что праздник дополнительно консолидирует общество.

«У нас остаются дни без праздников? В календаре есть места?»,— поинтересовался глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов, посчитав, что День садовода лучше праздновать в апреле. Однако господин Власов ответил, что садоводы считают, что «сентябрь — самое удачное время», чтобы отметить этот день.

«Не выходной, не подумай! Суббота! А то на работу, Миргалимов, не выйдешь в субботу. Сачканешь…»,— сказал спикер Госсовета Фарид Мухамтешина. Спикер рассчитывает, что другие регионы России по примеру Татарстана также учредят у себя День садовода.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”