В Саранске за нападение на салон сотовой связи будут судить Деда Мороза

В Саранске в суд передано уголовное дело по разбойному нападению на салон сотовой связи, произошедшему 31 января 2019 года. Тогда злоумышленник в костюме Деда Мороза зашел в салон, где находился только продавец. Угрожая ему ножом, мужчина забрал всю имеющуюся в кассе наличность и скрылся.

На его поиски у сотрудников полиции ушел месяц. Им удалось найти записи с камер видеонаблюдения из одного из соседних дворов, где нападавший снял маску и костюм деда Мороза. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена его личность.

В начале марта мужчина был задержан на одной из улиц Саранска. Оперативниками был обнаружен и изъят костюм, в который задержанный был одет во время нападения. По его словам, пойти на преступление его заставило сложное материальное положение.

Андрей Репин