Авторам текста и музыки гимна Перми заплатят по 300 тыс. рублей

Администрация Перми объявит конкурс на написание текста и музыки гимна города Перми. Постановление об этом подписал глава города Дмитрий Самойлов. Объявление о проведении конкурса будет опубликовано в срок до 31 августа 2019 года. Победителям заплатят 300 тыс. руб. за текст и столько же за музыку.

Как указано в положении о проведении конкурса на написание текста и музыки гимна, конкурс проводится в два этапа. Первый этап — написание текста, второй — создание музыки к текстам, выбранным по итогам первого этапа конкурса. Гимн должен быть стихотворным, написан на русском языке и соответствовать нормам права, морали и нравственности. Текст должен отражать историю города, его индивидуальность, красоту исторических и памятных мест, природы, основные черты, присущие жителям города.

Проект гимна, набравший наибольшее количество голосов членов комиссии, направляется в Геральдическую комиссию при губернаторе Пермского края для проведения геральдической экспертизы и получения заключения. Конкурсную комиссию возглавит начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми Елена Неганова, в состав комиссии вошли в том числе завкафедрой журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ Владимир Абашев, худрук Хоровой капеллы мальчиков Дмитрий Батин, ректор Пермского института культуры Людмила Дробышева-Разумовская, завкафедрой русской литературы ПГНИУ Борис Кондаков, худрук и дирижер Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.

Напомним, в прошлом году депутаты гордумы внесли поправки в устав города. Одна из них предусматривала наличие у города собственного гимна. Инициатива городских властей возникла сразу после того, как на краевом уровне по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова был утвержден региональный гимн. Им стала песня «Мой Пермский край» авторства Сергея Иванова.

Ранее председатель Пермской думы и руководитель оргкомитета по разработке гимна Юрий Уткин заявлял, что гимн может быть исполнен впервые к 12 июня 2020 года.