Россиянам предлагают вернуться в прошлое

В столице 20 июля у Останкинской телебашни откроют «Парк советского периода» с пионерскими сборами, танцами и бардовскими песнями. Авторы проекта предлагают посетителям совершить «путешествие в юность». Будет ли парк популярным? И почему советское вновь востребовано? Об этом — Иван Корякин.

Авторы идеи, вероятно, позаимствовали название у Юлия Гусмана, который в 2006-м снял фильм «Парк советского периода», где главный герой из Москвы нулевых приезжает отдохнуть в санаторий в духе 60-х. По иронии он журналист и должен снять хвалебный репортаж. «Парк мечты», как он назван в фильме, оказывается настоящей резервацией советских мифов — там и мороженое, и шахматы — люди не играют роли, а живут ими. По сути, герой попадает в прошлое. «Парк советского периода» в Останкино такого не обещает, но погружение в эпоху гарантирует, рассказала «Ъ FM» пресс-секретарь Останкинской телебашни Анна Петровская: «Вы как будто окажетесь в советском дворе, где играют в шахматы, стреляют в пневматическом тире, идут пионерские сборы — очень знаковые атрибуты советского периода, которые позволят гражданам поностальгировать, придя в этот парк».

Но предаться воспоминаниям можно не только в парке. Житель Москвы 2019 года в течение одного дня может купить мороженое из ретро-холодильника, зайти в ресторан, где гостей возвращают «во времена красных галстуков и партсобраний», а вечером посмотреть очередной сериал о советской эпохе на федеральном канале или сходить в кино, где сборная СССР вновь побеждает американцев. С чего началась эта ностальгия? «Старые песни о главном», — говорят собеседники «Ъ FM». Телепроект должен был утешить тех, кто пострадал от перестройки и 90-х. Но в итоге «игра в ностальгию» зашла слишком далеко, говорит редактор отдела культуры журнала «Огонек» Андрей Архангельский: «Вместо того чтобы примирить людей, это породило иллюзию, что ничего не изменилось, что все вернется. В этот парк советских развлечений ведут детей, чьим родителям в период перестройки, в 90-е годы было 20-30 лет. Для чего? Вероятно, поделиться прошлым, поиграть в эти ужасные игровые автоматы».

А ведь могло показаться, что все советское уйдет с последним выброшенным шифоньером. В конце концов, подрастало поколение рожденных в России, и они были склонны называть вещи из СССР «совковыми». Но неожиданно 20-летние сделали то, чего от них не ждали: надели кеды, сшитые по советским ГОСТам, починили виниловые проигрыватели, влюбились в панельные дома и начали фотографировать их на пленку. «Маяк», «Комсомольск», «Союз» — не слова из прошлого, а имена современных музыкантов. И вот Монеточка исполняет песню «На заре», которая старше ее на десять лет, полузабытая команда «Альянс» выступает в «Вечернем Урганте», а группа «НИИ Косметики» — советский андеграунд — впервые с 90-х дает концерт на фестивале «Боль». И это не разворот, а, напротив, движение вперед, говорит музыкальный критик Олег Кармунин: «Россия ностальгирует по советскому времени и создает какую-то новую сказку. Ты оглядываешься, смотришь и строишь что-то новое, а не повторяешь то, что было.

Мне кажется, все, что происходит, — это движение вперед с оглядкой назад».

Если так, то ценители советской эстетики ушли далеко вперед, чтобы играть в пионеров или бардов. У них уже свои парки и, видимо, надолго.

Проект будет работать до 2 августа, вход свободный. В «Парке советского периода» также пройдет показ мод и танцклассы.