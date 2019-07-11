На Ставрополье начальника цеха осудили на 1,5 года за мошенничество

Изобильненский районный суд Ставропольского края приговорил начальника цеха одного из предприятий к 1,5 годам колонии общего режима и 400 тыс. руб. штрафа за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Кроме того, осужденного обязали в полном размере возместить материальный ущерб, причиненный предприятию.

Суд установил, что начальник цеха трудоустроил свою супругу на должность слесаря-ремонтника. Фактически на этой должности женщина не работала, а заработную плату за нее в течение четырех лет получал муж. Сумма ущерба предприятию составила более 1 млн руб.

Дарья Голякова