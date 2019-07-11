Нижегородская ОПГ похищала бензин из нефтепровода «Горький-Рязань» «Транснефти»

Члены организованной преступной группы (ОПГ), задержанные в Нижегородской области сотрудниками регионального УФСБ, подозреваются в похищении бензина у АО «Транснефть – Верхняя Волга» путем криминальной врезки в магистральный нефрепродуктопровод (МНПП) «Горький – Рязань». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отвод от врезки был проведен в сельскохозяйственную постройку. После обнаружения врезки она была ликвидирована. Сумму ущерба в компании не называют.

«Одним из организаторов преступной группы является профессионал, ранее судимый за систематическое хищение дизельного топлива из МНПП»,– говорится в сообщении «Транснефти». Подозреваемых задержали в апреле, однако информация об этом появилась только в июле. Нижегородское УФСБ возбудило и расследует дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

Анастасия Еремина