Жители Челябинской области обратились за налоговыми вычетами на сумму 5,3 млрд рублей

Налогоплательщики Челябинской области обратились за имущественными вычетами, связанными с приобретением жилья в 2018 году, на сумму 5,3 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального управления налоговой службы.

По промежуточным итогам декларационной кампании, до 30 апреля о доходах, полученных в 2018 году, отчитались 186,7 тыс. жителей Челябинской области, что выше показателя прошлого года на 4,7%. Это связано с ростом числа граждан, получивших доходы от продажи имущества, а также с увеличением количества обратившихся для получения налоговых вычетов. На вычет связанный с приобретением жилья претендуют 98,5 тыс. налогоплательщиков, или более 60% от всех заявившихся. Более 20% заявили о желании получить социальные налоговые вычеты, наиболее популярные из них это возмещение расходов на обучение и лечение.