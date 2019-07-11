Единороссы выступили против планов мэрии отказаться от публикации правовых актов в интернете

«Единая Россия» призвала депутатов партийной фракции в гордуме Перми заблокировать принятие изменений в устав города, которые снимают с мэрии обязанность публиковать правовые акты в интернете. Как сообщает пресс-служба реготделения партии, с таким обращением выступил зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Сергей Боярский.

Господин Боярский подчеркнул, что в «Единой России» занимаются активным внедрением цифровых сервисов, для того чтобы людям было легче узнавать о решениях, принимаемых на всех уровнях, и прежде всего на местном. «К этому стремится наша партия на федеральном уровне: разрабатываются и постепенно внедряются различные сервисы, которые позволят гражданину находиться „в одном клике“ от своего депутата. Проводится огромная работа, и эту линию необходимо продолжать на всех уровнях. Поэтому мы призываем фракцию „Единой России“ в городской думе Перми четко обозначить эту позицию, напомнив о необходимости обеспечения прозрачности принятия решений»,— заявил парламентарий.

Ранее СМИ сообщили о том, что администрация Перми планирует внести в устав города изменения, которые снимают с мэрии обязанность публиковать муниципальные правовые акты в интернете. Сейчас власти обязаны размещать вновь принятые документы в официальном бюллетене органов местного самоуправления и на сайте города. В новой редакции предлагается оставить только публикацию на бумажном носителе. Новый текст устава Перми гордума намерена рассмотреть после окончания летних каникул.