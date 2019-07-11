Правительство России отказало КамАЗу в льготах по системе «Платон»

Госсовет Татарстана отозвал из Госдумы законопроект, согласно которому КамАЗ могли освободить от оплаты на испытательных автомобилей взносов по системе «Платон». Правительство России не поддержало такую льготу, заявил глава Комитета по экономике парламента республике Марат Галеев.

Законопроектом предлагалось не распространять действие системы «Платон» на испытательные автомобили, которые доставляются до полигонной инфраструктуры по федеральным трассам.

Согласно заключению правительства выпадающие доходы в бюджет составят почти 12 млн руб. ежегодно.

Региональный парламент направил в Госдуму предложение июне 2018 года. Автором инициативы выступил депутат Госсовета, замгендиректора ПАО «КамАЗ» Ильдар Шамилов. В прошлом году он заявлял, что в республике ведется порядка 350 судебных разбирательств в год по штрафам за неуплату взносов за испытательные автомобили.

Напомним, система взимания платы с грузовиков, имеющих разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, была введена в 2015 году. Сейчас плата составляет 1,9 руб. за км.

“Ъ-Казань”