В Ульяновске осужден один из лидеров ОПГ

В Ульяновске был приговорен к четырем годам лишения свободы 31-летний юрисконсульт местной фирмы Данис Гарифуллин. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Как стало известно следствию, 31-летний Данис Гарифуллин и 30-летний Ильмир Мердеев создали ОПГ(организованную преступную группу).

Как сообщает следствие, злоумышленники заключали договоры на оказание юридических услуг населению по страховым случаям, связанным с инцидентами в отношении транспортных средств.

Тем временем другие члены ОПГ приобретали дорогие иномарки по сниженным ценам, а после оформления соответствующих документов в страховых компаниях инсценировали страховые случаи. При этом преступники ставили фиктивные заключения экспертов, с завышенной стоимостью причиненного ущерба.

Также участники совершали преступления в отношении банков, оформляя кредиты на подставных лиц. От действий преступников пострадали четыре страховых компании и кредитных учреждений, которым был причинен имущественный ущерб на сумму более 7 млн руб. Против Гарифуллина было возбужденно уголовное дело по статье 159.5 ч 4.(мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 УК РФ (покушение на хищение чужого имущества путем обмана относительно наступления страхового случая, совершенное организованной группой, в крупном размере), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в крупном и особо крупном размере).

Ранее Мердеев и другие члены ОПГ были приговорены к лишению свободы на сроки от 1 года 10 месяцев до 3 лет 8 месяцев колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Юдина