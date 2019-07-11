35% краснодарцев считают основной транспортной проблемой города пробки

Разработчики нового Генплана Краснодара «Научно-Исследовательский Институт Перспективного Градостроительства» провели анкетирование жителей города. Краснодарцам был задан 21 вопрос, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы. В частности, у жителей спросили: каковы основные транспортные проблемы города. Максимальное количество опрошенных - 35%, считают, что это пробки, 33% - проблемы с улично-дорожной сетью, 29% - проблемы с общественным транспортом. 18% жителей отметили недостаток в городе развязок и путепроводов, проблемы с парковкой назвали существенными — 15%.

При этом 60% опрошенных предпочитают передвигаться по городу на автомобиле, на трамвае — 43%, велосипедом — 18%, а автобусом — 17%. Что касается максимально допустимой транспортной доступности, то большинство жителей Краснодара, а именно 47%, готовы добираться до места работы не более 30 минут, 39% опрошенных готовы потратить на это от 30 до 45 минут, не более часа езды является приемлемым для 11% горожан, от 1 до 1,5 часов добираться на работу готовы 2% жителей и всего 1% считает нормальным тратить в дороге более 1,5 часов.

Анкета была опубликована на сайте генплан-краснодар.рф. Анкетирование жителей Краснодара проводилось с 13 мая по 23 июня, оно является одним из этапов подготовки нового генплана Краснодара.

Андрей Ульченко