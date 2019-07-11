120 единиц изъятого полицейскими в Удмуртии игрового оборудования обращены в госсобственность

Прокуратура Ленинского района Ижевска направила в суд общей юрисдикции 12 заявлений о передаче в собственность Российской Федерации игрового оборудования, изъятого сотрудниками полиции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, проверкой не установлены собственники изъятого компьютерного оборудования: системные блоки, мониторы, видеокамеры, игровые консоли.

В настоящее время все иски рассмотрены и удовлетворены. По решению суда дальнейшую судьбу более 120 единиц различного игрового оборудования будет решать управление Росимущества по Удмуртии и Кировской области.