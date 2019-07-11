ПГК увеличила перевозки строительных грузов для газопровода «Сила Сибири»

Новосибирский филиал Первой грузовой компании (ПГК) в первом полугодии 2019 года увеличил объем погрузки строительных грузов на платформы в 1,3 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 75,5 тыс. т. Грузооборот в этом сегменте вырос также в 1,3 раза, до 207 млн т-км.



«Положительную динамику обеспечил наш ключевой партнер из строительного сектора — завод крупнопанельного домостроения Томской домостроительной компании, с которым филиал сотрудничает с апреля 2018 года. Увеличение партнером объемов погрузки обусловлено высоким сезонным спросом на строительные материалы и ростом отправок конструкций, которые используются для возведения стратегического объекта — газопровода „Сила Сибири“. За 6 месяцев совместной работы предприятие отправило на платформах ПГК 63 тыс. т плит для дорожного настила и утяжелителей для газопроводов. Мы, в свою очередь, гарантировали партнеру своевременный вывоз продукции в полном объеме»,— прокомментировал директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко.

Вся продукция шла во внутреннем сообщении со станций Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД). Наиболее востребованными направлениями стали Забайкальский и Восточно-Сибирский регионы.