Экс-замминистра экологии Саратовской области оштрафовали на 40 тыс. рублей

В отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов и экологии Саратовской области Анатолия Колдаева прекращено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ). Ему назначен судебный штраф в размере 40 тыс. руб., уточняет пресс-служба СУ СК.

По версии следствия, с апреля 2017 года по сентябрь прошлого года замминистра потребовал от директоров учреждений, находившихся от него в зависимости, перечислить денежные средства на банковскую карту на нужды совета ветеранов ведомства. Материальный ущерб от этого деяния оценивается в 56 тыс. руб.

С декабря 2017 по сентябрь 2018 года Анатолий Колдаев требовал от директора государственного автономного предоставления на безвозмездной основе дубового бруса, уточнили в СУ СК. Ущерб составил 96,03 тыс. руб.

Замминистра признал свою вину в полном объеме.

Марина Ковалева