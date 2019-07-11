Salvatore Ferragamo создали сумку мечты

Новая it-bag итальянского бренда Salvatore Ferragamo называется boxyz и рискует стать знаковой. Чтобы она получилась столь современной, элегантной и желанной одновременно, креативный директор модного дома Пол Эндрю провел опрос среди важных в его жизни женщин. «Я хотел узнать, что они больше всего ценят в сумке. Ответы были разные, как и сами женщины. Однако было в них и кое-что общее. Идеальная сумка — это очень личное; она должна быть удобной, надежной, красивой и эффектной»,— рассказывает Пол Эндрю.

Модель boxyz разработана в соответствии с этими ответами. Она имеет жесткий корпус трапециевидной формы, что придает ей сходство с «сундучком», наполненным тайнами и сокровищами. Вдобавок в каждой сумке установлен замок, имеющий собственный ключ и позволяющий содержимому сумки оставаться в неприкосновенности. Сумка boxyz доступна в трех размерах, десяти цветах и четырех видах материалов: телячьей коже, твиде, коже страуса и ящерицы. Скоро появятся и варианты с принтованной кожей.

В рекламной кампании, которая стала продолжением концепции «Мозаика характеров», приняли участие модели из разных культур и разного возраста.