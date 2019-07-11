11 июля, четверг
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Jeep Grand Cherokee S Limited будет стоить от 3,7 млн рублей

Компания Jeep назвала стоимость внедорожника Grand Cherokee S Limited на российском рынке.

Автомобиль, который в новой модификации отличается спортивным обвесом кузова и темным оформлением интерьера, поступит в продажу с двумя моторами. Вариант с 238-сильным 3-литровым V6 оценивается в 3,7 млн руб., а более мощное исполнение с 352-сильным 5,7-литровым V8 будет стоить минимум 4,3 млн руб. Оба двигателя сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Напомним, базовый Jeep Grand Cherokee в России стоит от 3,2 млн руб.

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