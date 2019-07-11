В Петербурге состоялись первые электронные торги по приватизации городского имущества

На электронной площадке АО «Российский аукционный дом» Lot-online состоялись первые торги по поручению комитета имущественных отношений Петербурга. В рамках приватизации было реализовано четыре лота — два помещения у Балтийского вокзала и у станции метро «Парк Победы», а также два здания с земельными участками у метро «Волковская» и на территории парка «Мариенталь» в Павловске. Суммарная цена продажи составила 29,5 млн рублей, сообщили в РАД.

Напомним, что в связи с изменениями, внесенными в закон о приватизации, с 1 июня этого года торги по продаже объектов госсобственности проходят только в электронной форме. В настоящее время ГКУ Санкт-Петербурга самостоятельно проводит торги на ЭТП РАД, для чего в начале апреля между КИО и АО «РАД» было заключено соответствующее соглашение.