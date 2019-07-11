Таганрогский завод им. Бериева требует от МЧС 1 млрд рублей долга за поставку самолета

Вчера арбитражный суд города Москвы начал рассмотрение заявления Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева о взыскании с МЧС России 1,029 млрд руб. (информация об этом есть в картотеке суда). Указанная сумма является долгом министерства перед авиастроителями за поставку шестого самолета БЕ-200, пишет Военно-промышленный курьер.

Техника стоимостью более 1,4 млрд руб. была поставлена спасателям в феврале этого года. Заказчик частично оплатил контракт авансом.

Как указывает Военно-промышленный курьер, в ходе судебного заседания представитель МЧС заявил, что ведомство не может перечислить деньги по вине завода, который ненадлежащим образом оформляет необходимые документы, например, неправильно указывает ставку НДС. Министерство уже три раза возвращало на завод документы для устранения замечаний, отметил представитель МЧС.

Следующее судебное заседание по данному делу назначено на 26 сентября.

Самолет-амфибия БЕ-200 предназначен для решения задач пожаротушения, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок.

Вадим Водолазов