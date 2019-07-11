Новосибирскэнергосбыт участвует в пилотном проекте по ценозависимому снижению электропотребления

Экономическое управление спросом на электроэнергию, или, как принято называть, ценозависимое снижение энергопотребления, подразумевает добровольное снижение нагрузки конечным потребителем электроэнергии при определенных сигналах системного оператора рынка электроэнергии с получением финансовой выгоды за осуществление такого снижения потребления.



Управление спросом активно развивается на рынках электроэнергии разных стран. Программы управления спросом внедряются в США, Евросоюзе, Австралии, Новой Зеландии, Китае и других странах.

В России механизм ценозависимого потребления впервые был включен в состав инструментов регулирования спроса и предложения в 2016 году и действовал до июля 2019 года только на оптовом рынке. Чтобы пользователей стало больше, Минэнерго предложило распространить этот механизм и на розничный рынок, где потребители закупают энергию у гарантирующих поставщиков и сбытовых компаний.

В связи с этим решением был организован отбор заявок агрегаторов по управлению спросом. Задача агрегатора спроса — объединять заявки нескольких розничных потребителей, готовых к снижению энергопотребления по команде от системного оператора, и передавать их на оптовый рынок.

Новосибирскэнергосбыт всегда был открыт инновациям, создающим новые ценности и решающим задачи, с которыми сталкивается компания и общество в целом. В частности, мы поощряем использование методов «открытых инноваций», которые позволяют привносить новые технологии и идеи в бизнес-сообщество. И данный пилотный проект не стал исключением. Компания одна из первых подала заявку на участие в конкурсе в отношении восьми потребителей во второй ценовой зоне. В проекте по снижению нагрузки приняло участие несколько торговых центров и ряд промышленных предприятий. По итогу конкурса все поданные заявки прошли отбор.

Для компаний-участников проект является безрисковым, так как величина снижения нагрузки и ее длительность заранее оговорены с потребителем.

Внедряемый механизм позволит не только снизить затраты потребителей на энергоснабжение, но и внести вклад в стабильное и надежное энергоснабжение региона.