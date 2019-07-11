ММК и Аусферр провели конференцию по цифровой трансформации в металлургии

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» выступило инициатором конференции «Цифровая трансформация в металлургии», прошедшей в рамках деловой программы форума «Иннопром-2019» в Екатеринбурге. Представители компании поделились опытом использования ИТ-решений на производстве, а также обсудили перспективы дальнейшей цифровизации бизнес-процессов.



Партнерами ММК в организации конференции стали исследовательско-технологический центр «Аусферр» (Магнитогорск) и Уральское отделение Российской академии наук.

Более 20 лет ММК при участии ИТЦ «Аусферр» планомерно внедряет эффективные ИТ-решения, основанные на модельных расчетах: цифровые двойники процессов - производственных и логистических; статистические модели, связывающие химический состав, технологические параметры производства и потребительские свойства стального проката; цифровые двойники процессов структурообразования при температурно-деформационных воздействиях; математические модели физических процессов, значимых для формирования требуемого фазового и структурного состояния стали.

На полях «Иннопрома» ММК также подписал соглашение с Уральским отделением Российской академии наук о сотрудничестве в области совершенствования существующих и создания новых технологий производства стали различного назначения, обеспечивающих энергосбережение и экологическую безопасность. Подписи под документом поставили генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев и председатель УрО РАН Валерий Чарушин.

Магнитогорский металлургический комбинат реализует комплексную стратегическую инициативу «Индустрия 4.0», в рамках которой успешно внедряет новейшие цифровые решения на производстве. В частности, в опытно-промышленной эксплуатации находится рекомендательный сервис «Снайпер», который позволяет оптимизировать расход ферросплавов и добавочных материалов. Кроме того, по итогам прошлого года компания сэкономила более 500 млн рублей благодаря использованию математической модели оптимизации закупки и потребления угольного сырья. В настоящий момент ММК в партнерстве с компанией «Делойт» готовит дорожную карту цифровизации комбината на среднесрочный период. Она будет включать в себя наиболее эффективные проекты, которые помогут ММК быстрее достичь стратегических целей и существенно повысить эффективность бизнеса.