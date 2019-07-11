В Ростовской области неплательщики задолжали за свет 897 млн рублей

Более 47 тыс. жителей Ростовской области не платили за электроэнергию более трех месяцев и задолжали за свет больше 3 тыс. руб, сообщает пресс-служба «ТНС Энерго Ростов-на-Дону». Общая сумма долга физических лиц перед поставщиком составляет 896,8 млн руб. Из них 496, 8 млн руб. задолжали жители многоквартирных домов, а 400 млн рублей — жители частного сектора.

Самое большое количество злостных неплательщиков в Ростове, там долги за три месяца накопились у 15,3 тыс. человек. На втором месте Шахты, где проживает 7 тыс. неплательщиков, и Новочеркасске, где за электроэнергию не платит 3,2 тыс человек.

Дарья Голякова