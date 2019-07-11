В Ленобласти в 2019 году посевные площади выросли до 230 га

В текущем году в Ленинградской области посевные площади были увеличены на 2,5 тыс га , до 230 тыс га. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко на пленарном заседании «Итоги проведения посевных работ в РФ в 2019 году» в рамках «Всероссийского дня поля».

По его словам, на развитие агро – промышленного комплекса области в этом году направлено почти 7 млрд руб., 5,5 млрд рублей из которых — средства областного бюджета. В настоящее время заготовлено 36% сена, 42% сенажа, 47% силоса. Это 25,9 тыс. тонн, 53,2 тыс тонн и 1,2 млн тонн кормов соответственно. Всего заготовлено 146 тыс. тонн кормовых единиц, что составляет 36% от годового плана.

Ольга Кантемирова