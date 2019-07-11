Текучесть кадров в мэрии Новороссийска уменьшилась втрое

До 11% снизилась текучка кадров в администрации города-героя в текущем году. Годом ранее этот показатель составлял 33%. При этом в некоторых подразделениях муниципалитета количество вакантных мест составляет 70% от штата. Об этом пишет «Новороссийский рабочий».

Мэр города Игорь Дяченко потребовал сформировать резерв управленческих кадров, качество которого сегодня руководство Новороссийска не устраивает. Сегодня, чтобы решить кадровый вопрос, администрация организует практику для студентов вузов. С начала 2019 года 102 учащихся попробовали себя в роли чиновника.

Андрей Ульченко