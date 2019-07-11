Крупный рогатый скот не смог покинуть Омскую область

Шесть голов крупного рогатого скота задержаны при пересечении государственной границы между Омской областью и Казахстаном, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, 11 июля на пункте пропуска «Исилькульский» остановлен автомобиль, в кузове которого находились животные. При осмотре машины и проверке документов специалисты Россельхознадзора выяснили, что крупный рогатый скот перевозится без ветеринарного сертификата Таможенного союза, необходимого для пересечения границы. «Животные задержаны. Принято решение о возврате груза по месту погрузки»,— говорится в релизе Россельхознадзора.

Правонарушитель оштрафован по ч. 2 ст. 10.8 КоАП РФ (несоблюдение ветеринарно-санитарных правил).

Илья Николаев