Председателем Арбитражного суда Самарской области стал Сергей Каплин

Фото: Департамент информационной политики

Сергей Каплин назначен председателем Арбитражного суда Самарской области. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора.

«Сегодня утром губернатору Дмитрию Азарову его представил председатель Арбитражного суда Поволжского округа Юрий Глазов. До этого момента Сергей Каплин трудился заместителем председателя 12-го арбитражного апелляционного суда»,– говорится в сообщении.

Сергей Каплин является выпускником Казанского суворовского училища. Ранее он служил в рядах ВС РФ. Сергей Каплин работает в судебной системе с 2001 года. Имеет ряд ведомственных наград.

Георгий Портнов