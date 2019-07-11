Радий Хабиров рассказал Игорю Алешину о борьбе с контрафактным алкоголем

Врио главы Башкирии Радий Хабиров сегодня обсудил борьбу с контрафактным алкоголем в республике с главой Росалкогольрегулирования Игорем Алешиным (тезка бывшего министра внутренних дел республики).

Пресс-служба врио главы сообщает, что в сфере борьбы с нелегальными производителями и продавцами спиртного республика вышла на передовые позиции в Приволжском федеральном округе. «Все торговые точки продажи алкоголя зарегистрированы в Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), проводится большое количество проверочных мероприятий»,— отмечают в пресс-службе. Тем не менее только в первом квартале из незаконного оборота в Башкирии изъято около 250 тыс. л контрафактного спиртного, что сопоставимо с объемом изъятия контрафакта за весь 2018 год. В правительстве это связывают с «беспрецедентными мерами, принимаемыми руководством республики по борьбе с суррогатным алкоголем».

Ирина Самойлова