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На жилье для детей-сирот Ростовской области выделили 1,2 млрд рублей

Из бюджета выделили более 1,2 млрд руб., чтобы обеспечить жильем детей-сирот Ростовской области, сообщает управление информационной политики правительства региона.

«Область в решении вопросов обеспечения жильем детей-сирот подошла к отметке, когда дома и квартиры дончане данной категории получают год в год по достижении ими 18 лет»,— приводит пресс-служба слова  первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

Сейчас в регионе около 1,9 тыс. детей-сирот, достигших совершеннолетия. Из них 975 человек ждут окончания строительства своего будущего жилья, 646 получат жилье уже в этом году.

София Ткаченко


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