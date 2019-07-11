В Алматы прошла Международная научно-практическая конференция «Мустай Карим – 100 лет»

В городе Алматы (Казахстан) завершились мероприятия, посвященные 100-летию народного поэта Башкортостана, выдающегося писателя, драматурга и публициста Мустая Карима.

Напомним, накануне состоялось торжественное открытие улицы имени Мустая Карима, в котором приняла участие делегация из Башкортостана. Мероприятия продолжились в Доме дружбы народов г. Алматы, где была организована Международная научно-практическая конференция «Мустай Карим – 100 лет».

За большим круглым столом собрались представители двух республик — Казахстана и Башкортостана. Модератором конференции выступил председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет.

Приветствие участникам конференции направил врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, его зачитала заведующая отделом культуры аппарата Правительства РБ Энже Вернигора.

Министр культуры и спорта Казахстана Актоты Раимкулова напомнила, что имя Мустая Карима находится в ряду выдающихся писателей национальных республик, внесших огромный вклад в сокровищницу мировой литературы, — Кайсына Кулиева, Давида Кугультинова, Расула Гамзатова.

Участники форума с большим интересом обсудили вопросы творчества Мустая Карима, роль его личности и творчества в становлении и развитии башкирской поэтики и прозы в мировом литературном пространстве, мероприятия юбилейного мустаевского года, глубокие культурные связи двух братских народов, состояние современной национальной литературы.

Инициатором проведения мероприятий к 100-летию Мустая Карима на алматинской земле выступил посол Республики Казахстан в Российской Федерации Имангали Тасмагамбетов. Он подчеркнул, что творчество Мустая Карима особенно ценно для тюркских народов и назвал его одним из авторитетных мыслителей России, к голосу которого прислушивалось не одно поколение читателей.

«Неслучайно это мероприятие проводится в городе Алматы, где заложены литературные традиции, всегда находящиеся в авангарде прогрессивной мысли. Уверен, изучение творчества Мустая Карима позволит казахской литературной элите найти новые глубокие темы для диалога культур», — заявил господин посол.

Учредитель Фонда имени Мустая Карима, внук поэта Тимербулат Каримов поблагодарил алматинцев, организовавших мероприятия на таком высоком уровне.

«Сегодня очень волнительный день, мы чувствуем себя как дома, окруженными вашей любовью. 100-летие Мустая Карима объединяет наши народы. Казахи и башкиры вскормлены Великой Степью, и в нашем образе мыслей гораздо больше общего, чем различного. В художественном творчестве, литературе это родство заметно с первого взгляда, — отметил Тимербулат Каримов. — Хочется, чтобы наше единое культурное пространство существовало, развивалось, вклад в дело развития общей культуры — за каждым из нас. В этом и состоит основной завет Мустая — в дружбе народов, в общем культурном пространстве и почитании общих культурных ценностей».

На конференции с докладами выступили ректор БГПУ имени Акмуллы Салават Сагитов, директор Института искусства и литературы имени М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов, главный редактор газеты «Истоки», член Союза писателей РБ Айдар Хусаинов, заведующая творческой мастерской имени Мустая Карима БашГУ Нафиса Билалова, заведующая отделом литературы Института искусства и литературы имени М. Ауэзова Светлана Ананьева, руководитель Аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан, публицист и общественный деятель Шамиль Валеев, доцент факультета башкирской филологии и журналистики Башкирского государственного университета Рамзия Мустафина, преподаватель факультета башкирской филологии и журналистики БашГУ Гульфира Гареева и другие спикеры.

Казахские литераторы в своих выступлениях показали, что очень хорошо знают и почитают творчество Мустая Карима, высоко ценят его поэзию, прозу и драматургию.

«Мы с детства знаем его творчество. Трагедия "В ночь лунного затмения" особенно влилась в душу казахов, все тюркские народы приняли ее как свою, — считает поэт Нурлан Оразалин. — А в общении с Мустаем Каримом меня всегда поражала его простота, у него не было гордыни».

Ректор Казахской национальной академии искусств им. Т.К. Жургенова Асхат Маемиров предложил одному из башкирских мустаеведов приехать в Алматы с лекциями о творчестве Мустая Карима и состоянии современной башкирской драматургии. Завершилась конференция чтением стихов казахскими поэтами.

В фойе расположилась большая книжная выставка, посвященная творчеству писателя. Собравшиеся с интересом ознакомились с архивными фотографиями и книгами Мустая Карима. Переводы книг Мустая Карима вошли в золотой фонд казахской литературы, заявили казахские писатели.

«Очень символично, что конференция, посвящённая 100-летию Мустая Карима, состоялась в Доме Дружбы народов г. Алматы. На книжной выставке, подготовленной библиотекарями городской Алматинской библиотеки, мы увидели книги Мустая Карима как на казахском языке, так и на русском. Некоторых из них нет даже в фонде Национальной библиотеки Башкортостана. Мы договорились об обмене цифровыми копиями. Также пригласили всех присутствующих принять участие в Международной научно-практической конференции «Мустаевские чтения», которая состоится в октябре этого года в городе Уфе», — рассказала президент Ассоциации библиотек Республики Башкортостан, директор Конгресс-холла «Торатау», член Общественной палаты РФ и РБ Айгуль Муратова.

В год 100-летия Мустая Карима юбилейные мероприятия проходят в разных городах России и других стран.