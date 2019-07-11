Очередной кредитор подал на банкротство БПО «Прогресс»

Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал заявление московского ООО «Торговый дом Промпрокат» о признании несостоятельным АО «Башкирское производственное объединение Прогресс» (БПО, входит в концерн «Автоматика» «Ростеха»). Размер требований к должнику истец оценивает в 1,96 млн руб. Обстоятельства возникновения задолженности в материалах арбитражного суда не уточняются.

Дата рассмотрения заявления пока не определена. Кредиторы регулярно подают на банкротство БПО со второй половины 2017 года. Большая часть заявлений была отозвана после погашения задолженности.

В марте о намерении обратиться с заявлением о банкротстве уведомляли АО «Калужский завод телеграфной аппаратуры» и московское ООО «Газ энжиниринг». С начала года в отношении БПО были возбуждены исполнительные производства на 3,5 млн руб., в прошлом — более чем на 90 млн руб.

БПО «Прогресс» занимается разработкой, производством, ремонтом, испытаниями специальной радиоэлектронной техники, научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами по созданию, модернизации командно-штабных машин, техники связи и аппаратных полевых узлов специального и гражданского назначения. Уставный капитал — 971,56 млн руб. Основными заказчиками являются Минобороны, МВД и ФСБ России. Стоимость чистых активов на 1 января 2018 года оценивалась в 890 млн руб.

Ирина Самойлова