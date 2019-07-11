«Яндекс» сделал беспилотник на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» построил беспилотный автомобиль на базе новой модели Hyundai — Sonata 2020, рассказали “Ъ” в пресс-службе интернет-компании. Прежде «Яндекс» строил беспилотники только на базе Toyota Prius, сейчас их насчитывается 50 штук, уточнили в компании. «В данный момент первая автономная Sonata завершает этап тестирования на закрытом полигоне и готовится к выходу на дороги Москвы. Мы продолжим работу и с другими моделями новой линейки автомобилей Hyundai и Kia»,— пояснил руководитель направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук.

В марте «Яндекс» и Hyundai Mobis, подразделение Hyundai Motor Company по производству автомобильных компонентов, подписали соглашение о планах по производству программно-аппаратного комплекса для беспилотников четвертого и пятого уровня автономности, писал “Ъ”. Российская компания намерена вывести на дороги общего пользования более сотни беспилотников до конца нынешнего года, в том числе автомобили на базе Hyundai Sonata 2020.

Дмитрий Шестоперов