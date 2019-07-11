Обвинение попросило освободить от наказания экс-гендиректора банка «Кредит Экспресс»

Прокурор попросил назначить бывшему гендиректору ростовского банка КБ «Кредит Экспресс» Михаилу Колмыкову штраф 200 тыс. руб. и освободить его от наказания, сообщает корреспондент “Ъ” из зала суда. В Ленинском районном суде Ростова в четверг, 11 июля, прошли прения по делу господина Колмыкова.

Прокурор попросил исключить из объема обвинения компенсации за неиспользованный отпуск и командировочные расходы, таким образом уменьшив сумму причиненного банку вреда с 28 млн до 26 млн руб. Завершая выступление, гособвинитель попросил признать банкира виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и назначить ему 200 тыс. руб. штрафа, при этом освободить от наказания с учетом того, что обвиняемый около года провел в СИЗО. Сам господин Колмыков и его защита настаивают на невиновности банкира и просят признать его невиновным. Следующее заседание по делу состоится 5 августа, на нем Михаил Колмыков произнесет последнее слово.

Напомним, по версии обвинения, господин Колмыков якобы незаконно получил деньги, принадлежащие банку. Банкир не признает свою вину и считает, что стал жертвой конфликта с владельцами «Кредит Экспресса» после того, как выявил крупные хищения в московском филиале банка. Позднее в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников московского филиала банка «Кредит Экспресс» возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, учредители и сотрудники банка похищали средства через выдачу фиктивных кредитов 29 физическим лицам.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «С банкира взяли подписку».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону